نحن لا نيأس.. محمد عساف: انقطعت الاتصالات مع عائلتي

وكتب محمد عساف، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “إكس”: انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين، الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع.محمد عساف: حياتنا ووجهتنا فلسطين محمد عساف: القضية الفلسطينية ليست تريند.. قاطعوا المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف قد دعم بلاده فلسطين بعد الأحداث المأساوية التي تعرضت لها على مدار الأيام الماضية جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب محمد عساف على تطبيق"إكس"،: “لما نقول فلسطين؛ أنت الروح ونن العين، مش كلام أغاني وأشعار، هاد إحنا وحياتنا ووجهتنا، فلسطين حرة، وجاي الحرية جاي”.

عاجل.. قصف جوي ومدفعي غير مسبوق على غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنتانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن مناطق واسعة بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي غير مسبوق. اقرأ أكثر ⮕

محمد عساف يدعم فلسطين ويعلق: 'انتي الروح ونن العين ومش كلام أغاني'حرص الفنان الفلسطينى محمد عساف على دعم فلسطين، والحديث عن حريتها، بعد الأحداث المأساوية التي تعرضت لها على مدار الأيام الماضية، وزيادة عدد الشهداء والمصابين جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

غارات عنيفة وغير مسبوقة.. غزة تتعرض للقصف الإسر ائيلي.. بث مباشرتعرضت غزة لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

عاجل- شركات الاتصالات تعلن انقطاع الخدمة والإنترنت تمامًا عن غزةأعلنت شركات الاتصالات انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، وذلك بعد تدمير كل المسارات الدولية للاتصالات مع القطاع، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة 'القاهرة الإخبارية'، منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. انقطاع الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بشكل كاملأعلنت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال ، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية. اقرأ أكثر ⮕

محمد عساف: حياتنا ووجهتنا فلسطيندعم الفنان الفلسطينى محمد عساف بلاده فلسطين بعد الأحداث المأساوية التي تعرضت لها على مدار الأيام الماضية جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكتب محمد عساف على موقع X، : 'لما نقول فلسطين أنت الروح و نن العين، مش كلام أغانى وأشعار، هاد إحنا وحياتنا ووجهتنا، فلسطين حرة، وجاى الحرية جاى. اقرأ أكثر ⮕