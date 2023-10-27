نجوم الفن والإعلام يشاركون فى هاشتاج #شبكة_مصر_لغزة

باستخدام شبكاتها بعد قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، وتعرض الأهالي لإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال.

من ضمن المشاركين فى الهاشتاج، عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حنان مطاوع، المطرب دياب، الإعلامية إيمان الحصرى، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع "اليوم السابع"، المخرج أمير رمسيس، الإعلامية رضوى الشربينى.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمه العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كاملوقال في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى". headtopics.com

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابينونتيجة للقصف العنيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطعت الكهرباء وخدمات الإنترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلا عن انقطاع المياه في عدة مناطقمن جانبه قال التليفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاريالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة...

اقرأ أكثر:

youm7 »

#شبكة_مصر_لغزة يتصدر ترندات منصة X بعد انقطاع الاتصال على القطاع الفلسطينيتصدر هاشتاج شبكة_مصر_لغزة، قائمة ترندات منصة X، طالب من خلاله المغردون جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالي غزة باستخدام شبكاتها بعد قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية اقرأ أكثر ⮕

فرنسا ترسل مساعدات إنسانية لغزة عبر مصر وتجدد دعوتها للهدنةفرنسا ترسل مساعدات إنسانية لغزة عبر مصر وتجدد دعوتها للهدنة في الحرب التي تخوضها اسرائيل اقرأ أكثر ⮕

مندوبة واشنطن الأممية: نثمن جهود مصر في إدخال المساعدات لغزة وإطلاق سراح الرهائنمندوبة واشنطن الأممية: نثمن جهود مصر في إدخال المساعدات لغزة وإطلاق سراح الرهائن اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع الأمريكي: بحثت مع وزير الدفاع الإسرائيلي تيسير إدخال المساعدات لغزة وحماية المدنيينمصر تدخل مساعدات لغزة اقرأ أكثر ⮕

المساعدات الطبية لغزة.. ماذا تتضمن وكيف يتم اختيارها؟مصر تدخل مساعدات طبية لغزة اقرأ أكثر ⮕

مظاهرات أردنية أمام سفارة إسرائيل في عمانأفادت شبكة القدس الإخبارية بأن المتظاهرين يتوافدون إلى محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان؛ دعما لغزة. اقرأ أكثر ⮕