نجوم الفن يدعمون هاني شاكر بعد العملية الجراحية

» نشر صورة له من داخل المستشفى معلقا: «بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع، شكر واجب لابني وحبيبي الدكتور إبراهيم الجنزوري، رئيس قسم العظام بمستشفى الجنزوري التخصصي وشكر خاص لإدارة المستشفى، وعلى رأسها الفاضلة مديحة الجنزوري، ألف شكر على حسن الاستقبال والرعاية الطبية الفائقة».في ذكرى ميلاده..
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