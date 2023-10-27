نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو: مدرب فاشل وتغييراته أكبر دليل

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك"والله توقعت النتيجة دي كما عودنا الزمالك ماتش عالمي وماتش لا تكسب سموحة 5 وتخسر من انبي 2 مع الرأفة الناس اللي بتهاجمني علي طول شايفين ايه في اوسوريو والله مدرب فاشل وتغييراته للماتشات اقوي دليل ؟ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك"والله توقعت النتيجة دي كما عودنا الزمالك ماتش عالمي وماتش لا تكسب سموحة 5 وتخسر من انبي 2 مع الرأفة الناس اللي بتهاجمني علي طول شايفين ايه في اوسوريو والله مدرب فاشل وتغييراته للماتشات اقوي دليل ؟ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

عواد حارسًا وشيكابالا وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام إنبيأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

عودة محمد عواد.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبيعودة محمد عواد أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لاعب دولي| نجم الدوري الجزائري يقترب من الزمالك بفرمان من أوسوريوأكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج +90 ، أن الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طالب بالتعاقد مع أيوب اللاوي، لاعب مولودية الجزائر، في الفترة المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يجهز مستحقات الجهاز الفني المتأخرةتحرص إدارة نادي الزمالك على تجهيز الرواتب المتأخرة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

بالأرقام.. بشرة خير للزمالك قبل مواجهة إنبي في الدورييضع نادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، آمالا كبيرة على مواجهة إنبي في بطولة الدوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري. اقرأ أكثر ⮕

دوري Nile.. موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والقناة الناقلةيستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة الدولى اقرأ أكثر ⮕