نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو مع زملائه في جولة تسوق بالرياض

نشر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، برفقة نجوم الفريق الأبيض، شيكابالا، حمزة المثلوثي، عمر جابر وسيف الدين الجزيري، خلال جولة تسوق فى العاصمة السعودية الرياض.وحصد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مدار تاريخه 5 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأفريقي جاءت على النحو التالي .في يوم 16 يناير 1994 توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا فى جوهانسبرج.
وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء، وصوب أيمن منصور صاروخاً على يسار أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها.
الزمالك، أحمد سيد زيزو، الرياض، كأس السوبر الأفريق
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