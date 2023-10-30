نجمات هوليوود يحتفلن بالهالوين..ديمي لوفاتو تظهر كـ 'سنو وايت'

ونقلت ديلي ميل، من ظهور عدد من نجمات هوليوود البارزين، في إطلالاتهم التنكرية بالحفل، وكان منهم باريس هيلتون، وديمي لوفاتو، التي ظهرت بإطلالة"سنو وايت".وكان من أنجح أفلام أعياد الهالوين التي طرحت في السنوات الماضية، فيلم Hocus Pocus 2، وبعد ما يزيد عن عقدين على طرحه، نجح فيلم Hocus Pocus 2 في حصد نسبة مشاهدات عبر منصة ديزني بلص، وصلت لـ 2.7 مليار دقيقة من المشاهدات، في أول اسبوع من طرحه.

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