نجل سمسم شهاب متأثرًا بوفاة والدته: 'أنا بموت من غيرك يا أمي'

، عن حزنه الشديد لفقدان والدته التي رحلت عن عالمنا أمس، بعد صراع مع مرض السرطان، كاشفًا عن صورتها للمرة الأولى.

وكتب نجل سمسم شهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"خلاص يا أمي مش هشوفك تاني؟.. الله يرحمك ويسامحك خلاص مش هقول لحد تاني إدعي ربنا يشفيها، يا أمي خلاص الله يرحمك ويسامحك". وتابع نجل سمسم شهاب: يعني أنا مش هقول لحد تاني يا أمي؟ الله يرحمك ويسامحك يا حبيبتي والنبي ادعوا لها بالرحمة والنبي كل إخواتي يدعو لها بالرحمة، الله يرحمك يا روح قلبي يا نبض قلبي يا كل حياتي".

وأضاف:"أنت عارفة يا أمي أنا بموت أنا بموت من غيرك والله العظيم بموت، الله يرحمك يا حبيبتي ويثبتك عند السؤال الله يرحمك يا حبيبتي بحبك قوي". وكان سمسم شهاب، استقبل واجب العزاء في زوجته مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بمسجد طلعت حرب في منطقة إمبابة. headtopics.com

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