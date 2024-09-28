نجاح قافلة الأزهر الطبية في إجراء 45 عملية جراحية بمحافظة شمال سيناء

، أن قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى المحافظة قد نجحت في إجراء 45 عملية جراحية في تخصصات متنوعة، من بينها الأنف والأذن والحنجرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقدمها القافلة لأهالي المنطقة.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير إدارة الطب العلاجي والمشرفة العامة على القوافل الطبية، إلى أن قافلة الأزهر واصلت خدماتها الطبية في منطقتي الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء، ونجحت خلال اليومين الماضيين في إجراء 45 عملية جراحية متنوعة.

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