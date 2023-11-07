وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية:"لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون تحرير الرهائن، أما بالنسبة لتلك الوقفات التكتيكية - ساعة هنا، ساعة هناك - فلقد كانت لدينا من قبل، وأعتقد أننا سنتحقق من الظروف لضمان تقديم المساعدة الإنسانية وتحرير الرهائن".نتنياهو: سنتولى المسئولية الأمنية في غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع حماس

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YOUM7: نتنياهو: إسرائيل ستتولى 'المسئولية الأمنية الشاملة' لغزة لفترة غير محددة بعد الحربأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين أن بلاده ستتولى 'المسؤولية الأمنية الشاملة' لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع الفصائل الفلسطينية.

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YOUM7: نتنياهو لـ'ABC News': إسرائيل ستتولى 'المسئولية الأمنية الشاملة' لغزة لفترة غير محددة بعد الحربأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين أن بلاده ستتولى 'المسؤولية الأمنية الشاملة' لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع الفصائل الفلسطينية.

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ELBALADOFFİCİAL: نتنياهو: إسرائيل ستتولّى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب «لفترة غير محدّدة»أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أنّ اسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة “حماس”.

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ALBAWABANEWS: نتنياهو: إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحربقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء ، خلال مقابلة تلفزيونية مع ″ABC News″ الأمريكية: ستتولى إسرائيل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة .

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ELWATANNEWS: نتنياهو: إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحربأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الـحرب، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نب

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MOBTADA: نتنياهو: إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحربذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في تصريحات له أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

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