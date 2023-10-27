نتنياهو يحرق الوقت هربا من المحاكمة.. حرب غزة طوق النجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلى.. إطالة أمد الحرب يحقق أغراضا ومصالح شخصية للحكومة الإسرائيلية.. وتصريحات استمرار الحرب لشهور تشعل الشارع الإسرائيلى

يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يتبع سياسة حرق الوقت فى حرب قوات الاحتلال على قطاع غزة، حيث تتسع المطالبات في إسرائيل باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش والمخابرات، وسط تصريحات رسمية بأن الحرب سوف تطول شهورا، وخروج أهالى الأسرى الإسرائيليين فى مظاهرة يحذرون من نسيان قضيتهمويعرب قادة الاحتجاج على خطة الحكومة القضائية عن قلقهم من أن أحد أسباب إطالة الحرب، هو الإبقاء على القيادة المسئولة عن الإخفاقات للاستفادة من الوقت لأغراض ومصالح شخصية أو حزبية، ولفت الأنظار أن...

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تراجعا كبيرا فى شعبيته منذ إصراره هذا العام على تغييرات فى صلاحيات القضاء، حيث والتي قال معارضوها إنها تقوض سلطة القضاء لصالح سلطة رئيس الوزراءمن ناحية أخرى، وجه المدعى العام الإسرائيلى اتهامات تتعلق بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بتلقى رشى والاحتيال وخيانة الأمانةوكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت بتوجيه تهمتين لنتنياهو وهى الرشوة وإساءة الأمانة، والتى تمثل ضربة قوية وضعت مستقبله السياسي في موضع الشكمن ناحية...

وقالت الوزارة في تقريرها اليومى الصادر اليوم الجمعة، أن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، و110 شهداء في الضفة، فيما جرح في القطاع 18567 مواطنا، و1950 فى الضفة.ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع توسيع الجيش الإسرائيلى لرقعة غاراته ضد القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وشح المساعدات، ويشهد قطاع غزة غارات عنيفة ومكثفة على قطاع غزة، حيث سمعت دوى انفجارات هائلة على القطاع، وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى. headtopics.com

وتصاعدت التوترات مرة أخرى في الأراضى الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، عندما شنت الفصائل الفلسطينية هجومًا مفاجئًا على المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووصفت الفصائل هجومها بأنه رد على الإجراءات العدوانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى فى البلدة القديمة بالقدس المحتلةالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

العالم هذا الصباح..مندوب الصين: مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة لا يفرق بين الحرب والسلم.. أمريكا توافق على إرسال بطاريتين من طراز القبة الحديدية إلى إسرائيل.. نتنياهو: 7 أكتوبر كان يوما أسود في تاريخ إسرائيلاستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة وفشل مجلس الأمن فى التوصل إلى قرار يوقف المذبحة فى قطاع غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يدعو إلى تحقيق يكشف أسباب الفشل الإسرائيلى اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕

'منصف' جزائرى تضامن مع فلسطين بلوحاته الفنية: سأرسم لوحة النصر قريبًاتزايدت حدة الحرب الإسرائيلية على غزة والتى راح ضحيتها الآلاف من الشهداء من الأطفال وجميع الأعمار اقرأ أكثر ⮕

خالد مشعل: المقاومة جاهزة لمواجهة جيش الاحتلال في الحرب البرية وإسرائيل مرتبكةأكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرتكب جرائم حرب في غزة، مشددا على أن الفلسطيني اقرأ أكثر ⮕

عمرو موسى يدعو أنصار السلام فى إسرائيل ليعبروا عن معارضتهم لسياسات حكومتهم ضد الفلسطينيين ويؤكد: التهجير القسرى أصبح أمرا مفضوحا.. ولابد من الطرق على الحديد وهو ساخن لفتح أفق سياسى لتسوية القضية الفلسطينيةوسط حالة من الازدواجية التى يمارسها الإعلام الغربى حول الحرب الغاشمة التى يمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاغ غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر 7000 شهيد حتى الآن اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕