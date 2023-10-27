نتنياهو يحرق الوقت هربا من المحاكمة.. حرب غزة طوق النجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلى.. إطالة أمد الحرب يحقق أغراضا ومصالح شخصية للحكومة الإسرائيلية.. وتصريحات استمرار الحرب لشهور تشعل الشارع الإسرائيلى

يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يتبع سياسة حرق الوقت فى حرب قوات الاحتلال على قطاع غزة، حيث تتسع المطالبات في إسرائيل باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش والمخابرات، وسط تصريحات رسمية بأن الحرب سوف تطول شهورا، وخروج أهالى الأسرى الإسرائيليين فى مظاهرة يحذرون من نسيان قضيتهمويعرب قادة الاحتجاج على خطة الحكومة القضائية عن قلقهم من أن أحد أسباب إطالة الحرب، هو الإبقاء على القيادة المسئولة عن الإخفاقات للاستفادة من الوقت لأغراض ومصالح شخصية أو حزبية، ولفت الأنظار أن...
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تراجعا كبيرا فى شعبيته منذ إصراره هذا العام على تغييرات فى صلاحيات القضاء، حيث والتي قال معارضوها إنها تقوض سلطة القضاء لصالح سلطة رئيس الوزراءمن ناحية أخرى، وجه المدعى العام الإسرائيلى اتهامات تتعلق بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بتلقى رشى والاحتيال وخيانة الأمانةوكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت بتوجيه تهمتين لنتنياهو وهى الرشوة وإساءة الأمانة، والتى تمثل ضربة قوية وضعت مستقبله السياسي في موضع الشكمن ناحية...
وقالت الوزارة في تقريرها اليومى الصادر اليوم الجمعة، أن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، و110 شهداء في الضفة، فيما جرح في القطاع 18567 مواطنا، و1950 فى الضفة.ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع توسيع الجيش الإسرائيلى لرقعة غاراته ضد القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وشح المساعدات، ويشهد قطاع غزة غارات عنيفة ومكثفة على قطاع غزة، حيث سمعت دوى انفجارات هائلة على القطاع، وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى. headtopics.com
وتصاعدت التوترات مرة أخرى في الأراضى الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، عندما شنت الفصائل الفلسطينية هجومًا مفاجئًا على المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووصفت الفصائل هجومها بأنه رد على الإجراءات العدوانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى فى البلدة القديمة بالقدس المحتلةالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..