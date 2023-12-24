نتائج الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق. مما لا شك فيه أن نتائج الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ جاءت مُعبرة تمامًا عن رغبات وتفضيلات الشعب المصري في استكمال الحلم والمشروعات القومية التي بدأت منذ عام ٢٠١٤ حتي الآن، أي منذ حوالي عشر سنوات ومن قبلها استدامة الأمن والاستقرار الذي بدونهما لا يمك أن يكون هناك تقدم وازدهار للمجتمع في كل المجتمعات. ونجح الرئيس السيسي في كسب ثقة الشعب المصري في ولاية رئاسية جديدة.





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