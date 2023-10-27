نتائج مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى Nile

أقيمت اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile"، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى والزمالك.

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على المصرى 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

10 أرقام من مباراة الزمالك وانبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى Nileيترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك وانبى على ستاد عثمان أحمد عثمان اقرأ أكثر ⮕

موعد مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 فى دورى nileتفتتح مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى nile لهذا الموسم 2023 / 2024، بمواجهتين قويتين تجمع بين بيراميدز والمصرى البورسعيدى، وإنبى مع الزمالك. اقرأ أكثر ⮕

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجدأطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة اقرأ أكثر ⮕

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 10 - 2023 والقنوات الناقلةتشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 27 - 10 - 2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم اقرأ أكثر ⮕

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلةتتصدر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة لها، والتي تقام في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية وعلى رأسها مواج اقرأ أكثر ⮕

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-10-2023 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلةيستعرض لكم الفجر الرياضي في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الجمعة والموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕