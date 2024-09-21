ناصر عباس يحكم مباراة الأهلي ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

ناصر عباس الخبير ال تحكيم ىإياب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا التقييم الفني في فهم القانون، واحتساب المخالفات:

في مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة عدم وجود ضغوط على طاقم التحكيم، وتسجيل هدف رامي ربيعة في الدقيقة 23 لصالح الأهلي، وتعاون اللاعبين والأجهزة الفنية نجح طاقم التحكيم في إدارتها بشكل جيد، لم تكن هناك أخطاء مؤثرة وكانت أهم القرارات كالتالي:في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول سقوط من لاعب الأهلي وسام أبوعلي مع حارس المرمى والحكم أشار إلى استمرار اللعب والقرار صحيح التحام طبيعي.

المساعد الثاني: أشار إلى حالات التسلل بتقدير صحيح، وتميز في الإشارة باستمرار اللعب في الهدف الثاني لصالح الأهلي.

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