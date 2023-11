ناصر عباس: بطاقة حمراء وركلة جزاء محتسبة الأبرز فى لقاء الأهلى وصن داونز

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 92 يحتسب الحكم مخالفة لمسة يد خارج منطقة الجزاء ثم يتم استدعاؤه من قبل الـ VAR ويعود يستأنف اللعب بإسقاط ، قرار استدعاء الحكم من الـVAR قرار صحيح نتيجة أن المخالفة كانت من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم احتسبها خارج منطقة الجزاء، الحكم يشاهد الحالة ويتأكد أنه لم توجد فى الأصل مخالفة لمسة اليد نتيجة وضع اليد الطبيعي لمدافع صن داونز، ويقوم بعمل إسقاط والقرار صحيح.الشخصية والسيطرة على المباراة: توقع وقراءة واتخاذ قرارات صحيحة مكنته من السيطرة على أحداث المباراة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: الآن مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي.. يلا شوتلقاء العودة بين Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns اليوم, بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في إياب الدوري الأفريقي, مباراة الأهلي وصن داونز أصبحت واحدة من أبرز المواجهات في قارة إفريقيا.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الخطيب يدعم لاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صن داونزالخطيب يظهر في التتش قبل لقاء الأهلي وصن داونز

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: نيدفيد: مواجهة صن داونز لا تحتاج للكلام الكثيرنيدفيد يتحلى الثقة قبل لقاء الأهلي وصن داونز

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: «المترو» يوجه رسائل مهمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونزساعات قليلة وتنطلق مباراة حسم بطاقة التأهل لنهائي الدوري الأفريقي، بين النادي الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي، إذ نجح صن داونز في اقتناص هدف دون رد

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: سبب عدم احتساب ضربة جزاء الأهلي أمام صن داونز.. خبير تحكيمي يوضححسم الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح الجدل حول مدى أحقية الأهلي لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وصن داونز وقال

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: جماهير الأهلي تحتشد في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونزاحتشدت جماهير الأهلي في استاد القاهرة منذ ساعات لحضور مباراة الأهلي وصن داونز

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕