نازحون فلسطينيون يحتمون في مدرسة تضرر في الهجوم العسكري الإسرائيلي

أُجبرت عائلات فلسطينية على الإقامة في مدرسة تضررت جراء الهجوم العسكري ال إسرائيل ي، وسط الصراع بين إسرائيل و حماس ، في خان يونس جنوب قطاع غزة ، 26 سبتمبر 2024. وقال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة (يونوسات) إن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3 و6 أيلول/سبتمبر أظهرت تدهورا واضحا في قطاع غزة . وقال مركز يونوسات: “يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت بها أضرار. تمثل هذه الـ 66 في المئة من المباني المتضررة في قطاع غزة 163778 مبنى في المجموع”.

وقدر التقييم الأخير، استنادا إلى صور تعود إلى أوائل تموز/يوليو، أن 63 في المئة من المباني في القطاع تضررت. وعلى صعيد آخر، قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ويونوسات إن ما يقرب من 68 في المئة من حقول المحاصيل الدائمة في القطاع سجلت “تراجعا كبيرا في صحة المحاصيل وكثافتها” في أيلول/سبتمبر.

قطاع غزة الصراع إسرائيل حماس الأضرار الأمم المتحدة

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