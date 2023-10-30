نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت 1680 بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وأضاف النادي في بيان:"تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حملات اعتقال في الضفة بعد السابع من أكتوبر، وبلغت حصيلة الاعتقالات نحو 1680"، بحسب وكالة"رويترز".

وأوضح نادي الأسير أن من بين المعتقلين أعضاء في مجلس النواب الفلسطيني، الذي أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بحله عام 2018، إضافة إلى اعتقال ناصر الدين الشاعر الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة لحركة حماس الفلسطينية، التي شكلتها بعد فوزها في انتخابات عام 2006.وكان مسئولون إسرائيليون قالوا في تصريحات سابقة، إنه تم اعتقال المئات من قيادات وعناصر حركة حماس منذ السابع من الشهر الجاري.

نادي الأسير: 1590 معتقلا لدى إسرائيل بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبرأعلن نادي الأسير، أن هناك 1590 معتقلا لدى إسرائيل بالضفة الغربية منذ 7 اكتوبر الجاري، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل. كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة، يتم قصفها بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕

رئيس نادي الأسير في القدس: أعداد الأسرى بالسجون الإسرائيلية تضاعفت منذ 7 أكتوبررئيس نادي الأسير في القدس أعداد الأسرى بالسجون الإسرائيلية تضاعفت منذ 7 أكتوبر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

رئيس نادي الأسير في القدس: أعداد الأسرى بالسجون الإسرائيلية تضاعفت منذ 7 أكتوبررئيس نادي الأسير في القدس أعداد الأسرى بالسجون الإسرائيلية تضاعفت منذ 7 أكتوبر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 114 شهيدا ونحو 1900 جريح بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 114 شهيدا، ونحو 1900 جريح بالضفة الغربية منذ يوم 7 أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 114أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 114 شهيدا ونحو 1900 جريحا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 1680 فلسطينيا من الضفة منذ 7 أكتوبرمؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 1680 فلسطيني من الضفة منذ السابع من الشهر الجاري منذ حرب غزة اقرأ أكثر ⮕