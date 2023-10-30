نائب محافظ الوادي الجديد تزور المدرسة الرسمية الدولية في الخارجة

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زارت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة"IPS"؛ لمتابعة سير العملية التعليمية وجاهزية المدرسة للافتتاح الرسمي يرافقها جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومسئولي مديرية التربية والتعليم.

وتفقدت نائب المحافظ، الفصول الدراسية ومعامل اللغات والعلوم، موجهة بسرعة حصر جميع الاحتياجات اللازمة للمدرسة لتوفيرها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة؛ استعدادًا لافتتاح المدرسية رسميًا كأول مدرسة رسمية دولية بقطاع الصعيد، ضمن خطة المحافظة لتوفير منظومة تعليمية متميزة لأبنائها. headtopics.com

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وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس بكفر الشيخافتتاح المدرسة الرسمية الدولية في كفر الشيخ اقرأ أكثر ⮕

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