نائب وزير الإسكان يؤكد دور الشباب في إيجاد الحلول لتحديات محور المياه

واستهل الدكتور سيد اسماعيل، كلمته بالترحيب بالحضور، معربا عن سعادته بتواجد هذا الجمع من شباب الجامعات الواعد والمهتم بقضايا المياه وتحدياتها، وكيفية التغلب عليها والحفاظ على استدامة المرفق في ظل التغيرات المناخية، وغير ذلك من تحديات.

وأشار نائب الوزير للبنية الأساسية، في كلمته، إلى حجم التعاون الحالي مع الإتحاد الأوروبي في ملف المياه، ودعمه لهذا الملف بالمشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة. واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف زيادة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والمحافظة على استدامتها، والتحول من التخلص الآمن إلى الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، مشيراً إلى أهم التحديات التي تواجه قطاع المرافق، والتي منها الزيادة السكانية، حيث يعمل العالم حالياً على تحويلها من عبء إلى مورد وتعظيم الاستفادة منها.

كما تطرق"إسماعيل" إلى عددٍ من التحديات الأخرى، والتي من ضمنها التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية المتاحة، وتحدي تكلفة إنتاج مياه الشرب، والتصنيع المحلي لجميع المهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن هناك فرصا غير مسبوقة للشباب الواعد نحو إطلاق أفكارهم وابتكار الحلول غير التقليدية لحل المشكلات ومجابهة التحديات المختلفة، موجها الشباب بالتطور وزيادة المعرفة، والاهتمام بالتخصص وزيادة البحث العلمي، والمشاركة في مثل تلك المحافل المحلية والعالمية، مشيرا إلى التعاون الذي تقوم به وزارة الإسكان مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية المختلفة، فيما يخص تعريف طلاب الجامعات بأهم المشروعات التي يتم ويجرى تنفيذها وإعداد الزيارات الميدانية لهم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: وزير الري يؤكد أهمية إنتاج الطاقة دون التأثير سلبا على المياه في حوض النيلوزير الري يؤكد أهمية إنتاج الطاقة دون التأثير سلبا على المياه في حوض النيل

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير الري يؤكد أهمية استخدام المياه المحلاة في الإنتاج الكثيف للغذاءوزير الري يؤكد أهمية استخدام المياه المحلاة في الإنتاج الكثيف للغذاء

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقيشاركت، اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر 'الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي...الشباب محور التنمية..

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: نائب وزير الإسكان يشارك في فعاليات الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياهنائب وزير الإسكان يشارك في فعاليات الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: نائب وزير المياه الياباني: لدينا العديد من المشروعات المائية مع مصرنائب وزير المياه الياباني لدينا العديد من المشروعات المائية مع مصر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أستاذ هندسة بجامعة أمريكية يؤكد على دور التنبؤ بهطول الأمطار في رصد الفيضاناتأستاذ هندسة بجامعة أمريكية يؤكد على دور التنبؤ بهطول الأمطار في رصد الفيضانات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕