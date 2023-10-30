نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بالمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة

قامت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بزيارة المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة (IPS) ، وذلك لمتابعة سير العملية وجاهزية المدرسة للافتتاح الرسمي يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز ومسئولي مديرية التربية والتعليم.

تعليم الوادي الجديد: انطلاق ماراثون أوائل الطلبة للشهادتين الثانوية والإعدادية حيث تفقدت الفصول الدراسية ومعامل اللغات والعلوم موجهًة بسرعة حصر كافة الاحتياجات اللازمة للمدرسة لتوفيرها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة، استعدادًا لافتتاح المدرسية رسميًا كأول مدرسة رسمية دولية بقطاع الصعيد، في إطار خطة المحافظة لتوفير منظومة تعليمية متميزة لأبنائها.

وكيل «تعليم الغربية» يشدد على الاهتمام بنظافة المدارس والتزام الطلاب بالحضورتابع المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية. اقرأ أكثر ⮕

رئيس أزهر مطروح يطمئن على سير العملية التعليمية بمعهد «علوش» الأزهريتفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، معهد «علوش» الأزهري، لمتابعة سير العملية التعليمية وللاطمئنان على انتظام العملية التعليمية. اقرأ أكثر ⮕

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياالتقت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية و غير التقليدية، بحضور الدكتور محمد حجازي مدير الإدارة المركزية لمراكز التنمية الإقليمية والدكتور أحمد مجدي رئيس... اقرأ أكثر ⮕

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بمجمع علوش الأزهريتفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،، سير العملية التعليمية بمجمع «علوش» الأزهري، للاطمئنان على انتظامها، اقرأ أكثر ⮕

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بالكلياتطوال الوقت، و مجهز بعيادة طبية تعمل على مدار الساعة تحت إشراف طبي كامل من الجامعة وبها جميع التجهيزات الطبية ومتطلبات الإسعافات الأولية. اقرأ أكثر ⮕

نائب رئيس جامعة الأزهر في جولة تفقدية بكلية الدراسات الإسلاميةنائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد انتظام العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الإسكندرية، اليوم الأحد. اقرأ أكثر ⮕