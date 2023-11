نائب محافظ البحيرة: تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور تيسيرا على المواطنين

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم بدء تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور اعتبارا من اليوم الأربعاء، بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبري أفلاقة، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، تسهيلاً على المواطنين ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

الجدير بالذكر أنه يتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتبارا من اليوم 1 نوفمبر وحتى 2023/11/16، حيث يتم توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبري أفلاقة يومي 1و2 نوفمبر، ويومي 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر (الأتوبيس).

كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومي 7و8، وكذا يومي 9 و12 نوفمبر أمام المستشفى العام، بالإضافة لتوافرها يومي 13و14 بجوار موقف دمنهور، ويومي 15،16 أمام حديقة اللوتس بأبو الريش.

