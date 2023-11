نائب وزير المياه الياباني: لدينا العديد من المشروعات المائية مع مصر

وأضاف نائب وزير المياه والأراضي، خلال كلمته في جلسة مواجهة التحديات المائية، بأسبوع القاهرة السادس للمياه، أن وزيرة المياه والطاقة اليابانية كميكاوا ناقشت العديد من القضايا التعاونية بين مصر واليابان في مجال المياه والطاقة خلال اللقاء الأخير الذي جمعها بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. ولفت إلى أهمية التصدي لخطر التغيرات المناخية، مؤكداً أن بلاده تتعاون مع العديد من الدول في مجال السدود المختلطة لما لها من مساهمة في الحد من مخاطر السيول والفيضانات.

