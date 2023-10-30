نائب محافظ قنا يشهد انطلاق مؤتمر كلايمثون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا فاعليات مؤتمر كلايمثون الذي يتم إقامته تحت رعاية وزارة البيئة، وهيئة التعاون الدولي الألماني بمصر، وذلك تحت عنوان"كلايمثون صعيد مصر - نحو توطين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050"، في ظل دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع الوعي البيئي بقضايا البيئة وتغير المناخ بين فئات المجتمع خاصة الشباب .

ومن جانبه أعرب نائب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر"كلايمثون"في ظل حرص محافظة قنا علي رفع الوعي البيئي لدى الشباب للتوعية بمخاطر الإدارة غير السليمة للمخلفات وتأثيرها علي التغيرات المناخية ، حيث أن تغير المناخ يعد من أهم القضايا التي تحظي باهتمام مصر بسبب التهديدات التي تفرضها آثار التغيرات المناخية علي التنمية المستدامة والتي تؤثر علي خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه ومن ثم تؤثر علي الأمن القومي للدول .

وأضاف الداودي، أن مؤتمر الكلايمثون يعد حدث عالمي يقام سنويا حول العالم في نهاية شهر أكتوبر من كل عام ، ويقام هذا العام بمحافظة قنا لأول مرة علي مستوى محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد أفكار وحلول ابتكارية للحد من التلوث ورفع الوعي البيئي والمناخي في مجال المخلفات من خلال محاور المسابقة بين الشباب المشارك والتي تضم إدارة المخلفات، الاقتصاد الدوار، والاستدامة وغيرها، كما يعد المؤتمر فرصة لربط مخاطر الإدارة الغير سليمة لمنظومة المخلفات بحجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحد... headtopics.com

وتابع عمر أن محافظة قنا اتخذت خطوات جادة نحو التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود المحافظة علي البيئة ومواجه تغير المناخ وقد كان السبق للمحافظة في تنفيذ المشروعات صديقة البيئة حيث تم إنشاء وحدة إنتاج البيوجاز والسماد العضوي من المخلفات العضوية لمحطة الألبان بمشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة، كما أعطت المحافظة أهمية للمشروع القومي للتحول نحو زراعة محصول قصب السكر بإستخدام أسلوب شتلات بالانسجة ونظام الري بالتنقيط .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤن البيئة وتنمية المجتمع، وسوسن العوضي الممثل الرسمي لكلايمثون في مصر، والدكتورة سهير مراد كبير استشاري التعاون الدولي، والدكتور هاني احمد بكلية هندسة جنوب الوادي، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة، ووفد من وزارة البيئة وهيئة التعاون الدولي، وخبراء التغيرات المناخية، وعدد من الطلاب المشاركون من جامعات جنوب الوادي، وأسيوط، وسوهاج والأقصر. headtopics.com

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