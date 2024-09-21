مُوزع البريد قصير في مهرجان جيلنا

كولر: الأهلي دائما المرشح الأول للتتويج بالألقاب بسبب اسمه وتاريخهزعيم الحوثيين: لدينا ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها دولنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 9:51 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 9:51 م

يشارك الفيلم القصير"موزع البريد" للمخرج أحمد فايز، خلال فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان جيلنا"الفن من أجل الحياة"، بالتعاون بين المركز الكاثوليكى المصري للسينما والمركز الإعلامى"سات 7"، خلال الفترة من 1: 5 أكتوبر 2024. الفيلم هو مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتليفزيون تحت إشراف دكتورة منى الصبان، عن قصة الكاتب توفيق الحكيم.

تدور أحداث العمل حول بائع شاى يلتقى بموزع البريد، وكأنه شبحا يبدأ فى اختيار بعض الأشخاص لإعطاء كل واحد منهم خطاب خاص، لتتصاعد الأحداث، لنكتشف الحكمة من توزيع الخطابات على أشخاص دون غيرهم. العمل رمزي، استخدم الخطابات كإشارة إلى الأرزاق التى يتم توزيعها على المخلوقات، فالبعض يرى أن هناك أشخاص لا يستحقون تلك الرزق دون النظر للحكمة من وراء ذلك، خاصة مع شخصية بائع الشاى الذى اعترض على توزيع الخطابات، وهو يجهل حكمة الخالق فى ذلك.أسرة سعد الصغير تستغيث بالنائب العام بعد تداول تفاصيل التحقيقات معه: القانون يمنع انتهاك أعراض الناس

فيلم قصير مهرجان جيلنا أحمد فايز مُوزع البريد سينما

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