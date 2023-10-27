ميناء دمياط يستقبل 54 طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي..

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت، 34870 طنا، تشتمل على 2200 طن كسب صويا، و7500 طن يوريا، و16000 طن ملح معبأ، و3200 طن علف، و4070 طن مولاس، و1900 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63838 طن، تشتمل على 8994 طن خردة، و16209 طن ذرة، و3000 طن ابلاكاش، و3053 طن حديد، و844 طن خشب زان، و5348 طن فول صويا، و20000 طن قمح، و6390 طن بضائع متنوعة. بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة. headtopics.com

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61501 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140835 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2608 أطنان قمح، متجهان إلى صوامع طنطا و كوم أبو راضي، كما غادر قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدم، متجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5161 شاحنة.

اقرأ أكثر:

Shorouk_News »

ميناء دمياط يستقبل 32 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسياحركة تداول السفن بميناء دمياط اقرأ أكثر ⮕

ميناء دمياط تستقبل ناقلة قمح قادمة من روسيا تحمل 31700 طنأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل 10 سفن متنوعة اليوم، بينما غادر الميناء 10 سفن أخري، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة. اقرأ أكثر ⮕

ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة ووصول 61501 طن قمح خلال 24 ساعةاستقبل هيئة ميناء دمياط اليوم 16سفينة محملة بالسلع والمواد الاستراتيجية، وبيان بحركة البضائع والحوايات الصادرة والواردة من ضمنهم وصول 61501 طن قمح. اقرأ أكثر ⮕

ميناء بورسعيد يستقبل 3150 سائحا على متن سفينة ريزليانت ليدى|شاهداستقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الإقتصادية لأول مرة السفينة السياحية العملاقة RESILLIENT LADY ريزليانت ليدى التى ترفع اقرأ أكثر ⮕

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياطاستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة ،بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، اقرأ أكثر ⮕

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعةأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة. اقرأ أكثر ⮕