ميناء دمياط يستقبل 63570 طن بضائع عامة.. أبرزها ذرة وقمح وفول

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، وغادرت 8 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة. العامة 25314 طنا، تشمل 3400 طن رمل، و5830 طن يوريا، و13084 طن ملح صب، و1000 طن مولاس، و2000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63570 طنا، تشمل 11570 طن خردة، و16900 طن ذرة، و2100 طن زيت طعام، و12077 طن حديد، و200 طن تفاح، و3694 طن فول، و17029 طن قمح.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 47509 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 429639 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1265 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5525 شاحنة.ميناء دمياط يسجل أرقاما قياسية.. صادرات بـ32 ألف طن وواردات بـ44 ألف طنإعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية headtopics.com

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