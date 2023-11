ميكالي يتحفظ على مواجهة كولومبيا وديا ويطالب بمنتخب أوروبي

طالب ميكالى مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024. واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبى المنتخب الأولمبى مزيد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وباءت محاولات المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى بالفشل فى المشاركة ببطولة السعودية الودية التى تقام لنفس الفئات السنية للتحضير لتصفيات أسيا المؤهلة للأولمبياد، والمقرر إقامتها نوفمبر الجارى بمشاركة 4 منتخبات أسيوية.

وتحفظت السعودية على طلب منتخب مصر بداعى اقامة الدورة للاحتكاك بالمنتخبات الأسيوية استعدادا للتصفيات المؤهلة للأولمبياد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: إسرائيل تنتقد كولومبيا وتشيلي بعد سحب سفيريهماوجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادًا لقيام كل من كولومبيا وتشيلي باستدعاء سفيريهما احتجاجا على عدوان الكيان الصهيوني على غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: كولومبيا تسحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على جرائم الاحتلالأعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور احتجاجا على الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: إسرائيل تطالب كولومبيا وتشيلي بإدانة 'حماس'طالبت إسرائيل سلطات كولومبيا وتشيلي بإدانة حركة حماس ، وذلك في أعقاب اسدعاء البلدين لسفيريهما من

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «فايننشال تايمز»: نتنياهو يسعى لحشد أوروبي للضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيينذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية نقلاً عن مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالغربيةأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: محافظ الغربية يستكمل متابعته لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةالتصدي بحسم والإزالة الكلية لعدد26حالة تعدي على الأرضي الزراعية منهم 8حالات بالمهدرحمي : لن نسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕