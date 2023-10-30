ميقاتي يحذر إسرئيل: دخول لبنان الحرب سيجر المنطقة إلى الفوضى

حذر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، من اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة، ودخول لبنان إلى الحرب.

وقال ميقاتي في تصريحات لشبكة"سكاي نيوز": إن الشعب اللبناني لا يريد الحرب، ولكن إذا دخلنا الحرب فلن يقتصر الأمر على لبنان وستكون المنطقة في حالة من الفوضى". وأضاف ميقاتي أن قرار الحرب بيد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكات"، مطالبا بوقف الاستفزازات الإسرائيلية على الحدود. وقال موقع"والا" العبري، اليوم الإثنين، إن أكثر من 100.000 لبناني غادروا جنوب لبنان القريبة من الأراضي المحتلة وتوجهوا نحو بيروت، خلال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع في تقرير له أن حزب الله يستعد لتوسيع التصعيد، مشيرا إلى زعيم حزب الله حسن نصرالله يعد مفاجأة وشيكة لإسرائيل على الحدود اللبنانية. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيد عسكري محدودة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وقع خلالها قتلى من الجانبين. headtopics.com

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