ميقاتي يؤكد الأولوية لوقف عدوان إسرائيل في غزة وجنوب لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لبلينكن في عمان أن الأولوية لوقف عدوان إسرائيل في غزة وعلى جنوب لبنان، جاء ذلك عقب لقاء ميقاتي مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في الأردن. وذكر مكتب رئيس الحكومة اللبنانية أن ميقاتي طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات اليومية. وأكد ميقاتي أن لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701 والتنسيق مع قوات اليونيفل

. والتقى ميقاتي أمس الجمعة، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، وجرى البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المتواصلة عربيا ودوليا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين. واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع

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