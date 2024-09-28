ميقاتي: خطر يهدد لبنان بعد اغتيال نصر الله

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وأضاف ميقاتي أن ما يحدث في الضاحية الجنوبية، والعديد من المناطق اللبنانية خير دليل على ما يبيته الاحتلال للبنان، مشددًا على ان الحكومة مستمرة في القيام بواجبها بالتعاون مع الأهالي وكل الجهات. وتابع: «في هذا الوقت الحرج نجدد التأكيد على دور الجيش والقوى الأمنية في حفظ الوطن»، مجددًا المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 الداعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان وكل القرارات الدولية ذات الصلة.
وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
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