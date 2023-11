ميدو ينتقد الأهلي بسبب صفقة موديست: إهدار مال عام

وكان الأهلي قد غادر بطولة دوري السوبر الإفريقي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، أمس الأربعاء، من دور نصف النهائي بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل السلبي دون أهداف في إيابًا.ولقت صفقة أنتوني موديست، انتقادات قوية بسبب كبر سنه بالإضافة إلى عدم تقديم المأمول منه حتى الآن منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور:"من المسؤول عن الأموال التي تهدر في الأندية المصرية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب دون استفادة حقيقية منهم؟". وتابع:"الأندية المصرية تخفق دومًا في التعاقد مع اللاعبين الأجانب باستثناء بيراميدز، وبالأخص الزمالك".

وأضاف:"من المسؤول عن تعاقد الأهلي مع موديست براتب يصل إلى مليون ونصف دولار، أي نحو 20% من إجمالي رواتب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي". واستكمل:"سامسون حصل في الزمالك على 4 أضعاف ما كان يحصل عليه في فريقه السابق بفنزويلا، يجب محاسبة المتسبب في تلك الأموال التي تهدرها الأندية المصرية بالتعاقد مع هؤلاء اللاعبين الأجانب".

وأتم:"المرتبات التي تدفع هنا بالدوري المصري في غير محلها، موديست يحصل على 7 أضعاف ما يحصل عليه شالوليلي هداف صنداونز".نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 01-11-2023 في نصف نهائي الدوري الأفريقيعقب توديع كأس الرابطة.. موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مجاش أصلا| ميدو يعلق على أداء موديست في لقاء الأهلي وصن داونزقال أحمد حسام ميدو، إن أنتوني موديست مهاجم الأهلي ضعيف على المستوى البدني.............................

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: عبد الحفيظ: استمرار موديست في الأهلي «إهدار للوقت»يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: كالوشا: مابولولو والجزيري أخطر من موديستأكد أحمد كالوشا مدافع نادي إنبي أن أنطوني موديست مهاجم الأهلي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على هذا اللاعب بعد خروج الأهليأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أن الأهلي يضيع الوقت مع موديست، حتى تحليل أدائه تضييع وقت.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مجدي عبد الغني : فيديوهات موديست «طلعت ذكاء اصطناعي».. والأهلي أخطأ في التعاقد معه.. فيديوأبدى مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، حزنه على إقصاء الأهلي من الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي على يد صن داونز الجنوب أفريقي، منتقدًا التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: ميدو: يجب محاسبة المسؤول عن التعاقد مع موديستأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الأهلي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕