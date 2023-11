موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة لها بعد الخسارة أمام صن داونز

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب في المباراة المقبلة، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.ويتحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.

