موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة لها

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ورد ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل مساء الجمعة المقبلة. ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد زد ضمن إطار منافسات الجولة الجولة السادسة من المسابقة المحلية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.سمير عثمان لـ"الفجر الرياضي":" حكم المباراة أدار لقاء الأهلي وصن داونز بشكل جيد ولا توجد أخطاء جسيمة

ويحتل ازمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل، بعد فوزين وتعادلين وهزيمة وحيدة، حيث سجلالأبيض 11 هدف، بينما استقبلت الشباك البيضاء 7 أهداف.أنجلينا جولي توجه رسالة نارية لإسرائيل.. تفاصيل

