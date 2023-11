موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات. يستضيف ملعب كينلورث رود المباراة المرتقبة بين نادي ليفربول ضد نظيره نادي لوتون تاون في الدوري الانجليزي الممتاز"البريميرليج".

تذاع أحداث مباراة ليفربول ضد نظيره نادي لوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز" البريميرليج"في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما ياتي نادي لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز"البريميرليج"موسم 2023-2024.

