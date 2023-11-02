موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان تشيلسي قد خسر من برينتفورد بهدفين نظيفين بينما نجح توتنهام في الفوز على فولهام في الجولة الماضية بهدفين نظيفين أيضًا. يحتل توتنهام المركز الأول برصيد ٢٦ نقطة في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد ١٢ نقطة.احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٤٤ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ١١ مباراة وخسر ١٦ مباراة.

في حين احتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٦٠ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٨ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ٤ مباريات.طه دسوقي عن أحداث غزة:"إسمها إبادة جماعية مش حرب"

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