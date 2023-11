موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس برصيد ١٧ نقطة.احتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٧١ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٩ مباراة وتعادل في ١٤ مباراة وخسر ٥ مباريات.

في حين احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٨٤ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ٢٦ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ٦ مباريات.من المقرر أن تقام مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد يوم السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ على إستاد سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.هاني شاكر يكشف عن خضوعه لعملية جراحية.. تفاصيل

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: لمشاهدة محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلةيستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية موعد مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح جناح الفريق، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وملعب المباراة والقنوات الناقلة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: موعد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزيةنستعرض لكم عبر موقعنا الفجر الرياضي ، في بعض السطور التالية موعد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلةيستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق برشلونة المقبلة في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وملعب اللقاء والقنوات الناقلة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلةيستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلةيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة حاسمة وقوية أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر، وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة والتشكيلمباراة الأهلي ضد صن داونز ، يترقب جمهور النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023، مواجهة الفريق المهمة والحاسمة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي بنسختها الأولى.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕