موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري

بينما يتواجد فريق سموحة في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط ومن أصل 5 مباريات هو الأخر.ماذا حدث بين كولر ولاعبي الأهلي بعد وداع الدوري الإفريقي

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سموحةيواصل نادي الاتحاد السكندري استعداده لخوض مواجهة نادي سموحة، الجمعة المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة سموحة بالدورييدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غداً الخميس، معسكراً مغلقا استعدادا لمواجهة سموحة المقررة غدا الجمعة في منافسات الدوري العام.....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصرييستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الجمعة 3 نوفمبر، في منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصريأقل من 72 ساعة تفصلنا عن موعد مباراة الزمالك وزد، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: فرج عامر يقدم روشتة فوز الأهلي على صن داونز| من 6 بنودعلق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الإياب التي تجمع الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي مساء اليوم.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عقب توديع كأس الرابطة.. موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزييستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق مانشستر يونايتد المقبلة، في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕