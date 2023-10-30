موعد مباراة الزمالك أمام زد في دوري NILE والقنوات الناقلة

يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك أمام زد، في دوري NILE، وينتظر عشاق الفارس الأبيض موعدها أملا في عودة فريقها للمنافسة من جديد بعد الخسارة من إنبي، في الجولة الخامسة من المسابقة، ومن المقرر أن تذاع المباراة المرتقبة على شبكة قنوات أون تايم سبورت، نظرا لانها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

أمام زد، في الجولة السادسة من دوري NILE، فى تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل، الموافق 3 نوفمبر، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، ترددات قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمبارياتوتعرض الزمالك، للخسارة في الجولة السابقة، أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دوري NILE، التي أقيمت باستاد المقاولون العرب، ليتوقف رصيد الفارس الأبيض عند 8 نقاط.

موعد مباراة الزمالك أمام زد إف سى فى دورى Nile والقناة الناقلةمنح الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الزمالك أمام زد إف سى فى دورى Nile والقناة الناقلةيبدأ الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة زد إف سى بعد نهاية الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري المصري والقنوات الناقلة لهايبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ضد نظيره فريق زد إف سي، في اللقاء المقبل للأبيض ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز 'دوري نايل' 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل إصابة نجم الزمالك وحقيقة وضع قدمه فى الجبسخضع مصطفى شلبى لاعب فريق الزمالك ، لأشعة مقطعية اليوم ، للتعرف على مدى إصابته التى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام إنبى، بالجولة الخامسة من دورى NILE . اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الزمالك ضد زد إف سى فى الدورى والقناة الناقلةيستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الاثنين، تدريباته لمواجهة زد إف سى بعد نهاية الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان فى الأسبوع الخامس من عمر دوري Nile. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلةيستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوفتس فيرسيفيلد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕