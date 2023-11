موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر.. كيف تتجنب شراء المنتجات التالفة؟

وكثيرا ما يتعرض بعض العملاء إلى عمليات النصب عند الشراء في تلك المناسبة، فقد يقوموا بشراء منتجات تالفة لا يدوم استخدامها لفترة طويلة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر، وكيفية تجنب شراء المنتجات التالفة، وفق جهازوجرت العادة بأن يكون موعد الجمعة البيضاء في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويوافق موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر هذا العام ليكون يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، ما يعني أن ما يفصلنا عنه 24 يوما فقط، لتبدأ المحلات في بيع منتجاتها بخصومات كبيرة لم...

- في حالة شراء منتج بها كتيبات لطريقة الاستخدام والضمان، يجب الاطلاع عليها والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.- يجب أن يقوم المشتري بتجنب الانسياق وراء الإعلانات المغرية.- يجب أن يتم فحص السلع جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.أنشطة تجارية جديدة في الأوكازيون الصيفي 2023.. منها الأجهزة الكهربائيةخبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم»..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: انخفاض جديد بشأن أسعار الدواجن.. ومفاجأة في ثمن البيض الآنانخفضت أسعار الدواجن اليوم الابعاء 1-11-2023، في المزارع والأسواق، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء تراجع

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: مصر سددت ديونا بـ 25.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2022مصر سددت ديونا بـ 25 4 مليار دولار في العام المالي 2023 2022 | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بتفوق طلابها أكاديميا ورياضيااحتفلت جامعة مصر للمعلوماتية بيوم المتفوقين للعام 2023 في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية والأنشطة الطلابية،

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: القطار الكهربائى السريع يظهر لأول مرة باصطفاف معرض النقل.. صورتجهز وزارة النقل، اصطفاف لأحدث وسائل النقل العاملة فى مصر، ضمن معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، وعلى رأسها القطار الكهربائى السريع، وهو يعمل فى مصر لأول مرة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: وظائف شاغرة في شركات مصرية بعد زيادة الطلب على منتجاتها.. اعرف التفاصيلفي ظل الأقبال الكبير حاليا على شراء المنتجات المصرية خاصة المشروبات الغازية والمأكولات، تشجيعا للمنتج المصري، أصبحت الشركات توفر العديد من الوظائف.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕