موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر.. كيف تتجنب شراء المنتجات التالفة؟

وكثيرا ما يتعرض بعض العملاء إلى عمليات النصب عند الشراء في تلك المناسبة، فقد يقوموا بشراء منتجات تالفة لا يدوم استخدامها لفترة طويلة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر، وكيفية تجنب شراء المنتجات التالفة، وفق جهازوجرت العادة بأن يكون موعد الجمعة البيضاء في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويوافق موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر هذا العام ليكون يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، ما يعني أن ما يفصلنا عنه 24 يوما فقط، لتبدأ المحلات في بيع منتجاتها بخصومات كبيرة لم...
- في حالة شراء منتج بها كتيبات لطريقة الاستخدام والضمان، يجب الاطلاع عليها والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.- يجب أن يقوم المشتري بتجنب الانسياق وراء الإعلانات المغرية.- يجب أن يتم فحص السلع جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.أنشطة تجارية جديدة في الأوكازيون الصيفي 2023.. منها الأجهزة الكهربائيةخبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم»..
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