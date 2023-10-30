موعد حفل الكرة الذهبية والقناة المفتوحة الناقلة

تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية"باريس"، اليوم الإثنين، لمشاهدة حفل الكرة الذهبية السنوي، المنظم من مجلة"فرانس فوتبول".

من المقرر انطلاق مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.المرشحون للتتويج بالكرة الذهبيةتشهد المنافسة على جائزة 2023، عدد كبير من النجوم، حيث يأتي في مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي، والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لتألقهم اللافت سواء على المستويين الفردي والجماعي مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

ويشار إلى أن الكرة الذهبية ستذهب إلى ليونيل ميسي بالفعل للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية والفردية وقاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

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