موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد اف سى فى دورى Nile والقناة الناقلة

بقيادة الكولومبى أوسوريو صفحة مباراة انبى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان فى الأسبوع الخامس من عمر دوري Nile من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام زد اف سى.ويستعد الزمالك لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد اف سى فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب...

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موعد مباراة الزمالك وإنبى فى دورى Nile والقناة الناقلةيختتم الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعدادته لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى.. اقرأ أكثر ⮕

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصريالموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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بقمصان سوداء جمهور الزمالك يهتف فى مباراة إنبى 'بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين'ارتدت مجموعة من جمهور فريق الزمالك، المتواجدة فى استاد المقاولون العرب لمؤازرة الفريق أمام إنبى، في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile، قمصان سوداء اقرأ أكثر ⮕