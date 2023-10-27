موعد تسليم المعلمين الجدد مهام عملهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستعد المديريات التعليمية بالمحافظات، لتسليم المعلمين الجدد المقبولين بمسابقة الـ 30 ألف معلم مهام عملهم خلال الأسبوع المقبل بحد أقصى، عقب وصول الشهادات المؤمنة.وينتظر المعلمون توقيع العقود، للعمل معلم مساعد، وذلك لمدة عامين لحين اجتياز تدريبات والحصول على الترقية لدرجة معلم.

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن"يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج...

ونفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد. headtopics.com

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