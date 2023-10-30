موعد انقطاع الكهرباء في محافظة دمياط

.، فحددته شركة كهرباء مصر العليا؛ إذ جرى تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا، بالتبادل بين مناطق المحافظة، على أن يجرى تقسيم المناطق وفقا لمحطات الكهرباء بالمحافظة، ما بين محطة رئيسية في كل مركز، وبالتنسيق مع المحطات الفرعية بالقرى، ليتم التبادل بين المحطات الرئيسية والفرعية.

في محافظة دمياط وفقا لخريطة تخفيف الأحمال الجديد كل ساعتين بالتبادل، على مدار 24 ساعة، على ألا تزيد مدة تخفيف أحمال الكهرباء عن ساعتين بكل منطقة.-«مدينة عزبة البرج، ومركز دمياط» من الساعة 7 مساء حتى 9 مساء.- مدينة كفر البطيخ، ومدينة الروضة، من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء.مواعيد قطع الكهرباء في الأقصر بعد تطبيق التوقيت الشتويإعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

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