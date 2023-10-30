موعد جنازة الفنان اللبناني بطرس فرح

ونعى نعمة بدوي، نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان، الفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك":"بطرس فرح وداعًا.. هذا الممثل المتميز الذي شارك الفنان زياد الرحباني بجميع أعماله تقريبًا من (نزل السرور) إلى (لولا فسحة الأمل)، وشارك الفنان مُلحم بركات في مسرحية (ومشيت بطريقي)، وعمل مع الفنان جورج خبار في عدة أعمال مسرحية".

وأضاف:"نقابة الممثلين في لبنان تنعى الفنان الكبير والقدير بطرس فرح، وتتقدم من أسرته ومن أصدقائه ومن محبيه بأحر التعازي"، وفقا لما جاء في"القاهرة الإخبارية". وأعرب الفنان اللبناني جورج خباز، عن حزنه الشديد بفقدان صديقه، عبر حسابه على موقع"إنستجرام"، إذ قال:"بطرس فرح.. صوتك وضحكتك ما رح يفارقوني.. 10 سنين سوا بالمسرح من الطيبة والمحبة والحضور الحلو.. ارتاح يا بطرس صرت بمطرح يليق بقلبك الطيب".

ودخل الفنان اللبناني بطرس فرح، عالم التمثيل عن طريق الصدفة، ورغم ذلك قدم العديد من الأعمال المميزة، إذ بدأت مسيرته الفنية مع الكبير زياد الرحباني، بدور"أستاذ رؤوف" في"نزل السرور"، عام 1974 واستمرت حتى عام 1994، في"لولا فسحة الأمل". headtopics.com

كما طبعت بصمته في أكثر من عمل مسرحي، مثل"ومشيت بطريقي"، مع الفنان مُلحم بركات عام 1995.. وخاض تجربة السينما، من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم"cash flow 2".خبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعي

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