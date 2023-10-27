موعد مباريات اليوم السبت 28 / 10 / 2023 فى دورى Nile

يستضيف فريق فاركو في الرابعة عصر اليوم السبت، فريق الجونة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق فاركو فوزا مهما على الإسماعيلى في الجولة الماضية، فيما تعادل الجونة مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثلهما في آخر مباراة.

يحتل فريق فاركو المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مواجهتين، سجل لاعبو فاركو 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.في المقابل، يحتل فريق الجونة المركز السادس عشر في ترتيب جدول دورى nile برصيد نقطتين، جمعها من 3 مباريات، حيث تعادل في مواجهتين وخسر لقاء ولم يتذوق طعم الفوز، سجل لاعبو الجونة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

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