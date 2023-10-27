موسكو: القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرات و31 مقاتلة خلال أسبوع

، واعتراض عشرات الصواريخ، وإسقاط 31 مقاتلة منذ بداية أكتوبر. وأفادت وزارة الدفاع -في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نفذت القوات الروسية خلال أسبوع 19 ضربة بأسلحة دقيقة ومسيرات على مستودعات للذخائر والزوارق المسيرة، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية في مناطق متفرقة، وضرب تجمعات لقوات كييف ومرتزقة أجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".

وتابعت أنه تم القضاء على أكثر من 885 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، والتصدي لـ 19 هجوما على محور زابوروجيا والقضاء على أكثر من 435 عسكريا وتدمير العديد من الأسلحة والعتاد، فيما بلغت خسائر العدو على محور خيرسون خلال أسبوع 485 عسكريا بين قتيل وجريح، واستسلام 54 جنديا أوكرانيا فى غضون أسبوع.

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