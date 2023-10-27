موريرنسي يفوز على أروكا في الدوري البرتغالي

المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريامطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالاتنشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:20 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:20 ص

فاز فريق موريرنسي على مضيفه أروكا 1 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي.ورفع موريرنسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أروكا عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

باتشيكو يمنح لاعبي بيراميدز راحة 24 ساعة بعد الفوز على المصريقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري بدوري نايلقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

جنوه يفوز على ساليرنيتانا في الدوري الإيطاليتغلب فريق جنوه على ضيفه ساليرنيتانا 1 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. اقرأ أكثر ⮕

الدوري السعودي.. بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام الحزمأعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن). اقرأ أكثر ⮕

صلاح على دكة البدلاء.. نونيز يقود هجوم ليفربول أمام تولوز في الدوري الأوروبيصلاح على دكة البدلاء نونيز يقود هجوم ليفربول أمام تولوز في الدوري الأوروبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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