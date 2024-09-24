مودي: نجاح البشرية يكمن في قوتنا الجماعية وليس في ساحة المعركة

أعلن رئيس الوزراء الهند ي ناريندرا مودي أن "نجاح البشرية يكمن في قوتنا الجماعية وليس في ساحة المعركة".

وأوضح أن الهند قدمت مثالا ناجحا على التنمية المستدامة من خلال انتشال 250 مليون شخص من الفقر، وأن الإصلاحات في المؤسسات العالمية "ضرورية" لتحقيق السلام العالمي والتنمية. وأضاف أن الهند مستعدة لمشاركة بنيتها التحتية الرقمية العامة مع العالم.

الهند ناريندرا مودي قمة الأمم المتحدة للمستقبل تنمية مستدامة السلام العالمي

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