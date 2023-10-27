مودرن فيوتشر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

خاض لاعبو نادي مودرن فيوتشر تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي.وقام لاعبو نادي مودرن فيوتشر بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة البنك الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد القاهرة.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

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