موجهتان من جنوب البحر الأحمر.. المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار وراء حادثي طابا ونويبع

بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال.

المتحدث العسكري وأوضح المتحدث العسكري أنه تم استهداف إحدى الطائرات خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا. وكشف المتحدث العسكري أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي يقومون بتكثيف أعمال تامين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار سبب حادثي طابا ونويبع والتحقيقات جاريةقال المتحدث العسكري، إنه أسفرت نتائج التحقيقات، وتحليل وجمع المعلومات، بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار، كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕