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مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. الفجر في القاهرة 4:41 صباحا

ElwatanNews1 min.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مواقيت الصلاة اليوم الخميس، وسجلت بعض الاختلافات الضئيلة بين المحافظات بحسب التوقيت

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موعد أذان الفجر في دمياط 4:40 صباحا، والظهر 11:36 ظهرا، والعصر 2:40 مساء، والمغرب 5:03 مساء، وأذان العشاء 6:23 مساء.موعد أذان الفجر في سوهاج 4:38 صباحا، والظهر 11:37 ظهرا، والعصر 2:47 مساء، والمغرب 5:10 مساء، وأذان العشاء 6:26 مساء.موعد أذان الفجر في أسيوط 4:40، والظهر 11:39 ظهرا، وأذان العصر 2:48 مساء، وأذان المغرب 5:11 مساء، وأذان العشاء 6:28 مساء.موعد أذان الفجر في أسوان 4:31 صباحا، وأذان الظهر 11:32 ظهرا، وأذان العصر 2:45 مساء، وأذان المغرب 5:09 مساء، وأذان العشاء 6:23 مساء.

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